Touristen aus Däitschland, Éisträich an der Schwäiz hunn am Zesummenhang mam Corona-Ausbroch zu Ischgl op Schuedenersatz geklot.

Den éisträichesche Verbraucherschutzveräin (VSV) huet eegenen Aussoen no beim Landesgeriicht Wien eng Zivilklo géint d'Republik Éisträich agereecht. Et wier an engem éischte Volet awer keng Sammel-Klo, mä am Numm vun Eenzelpersounen.

Am Ganzen hätte sech eng 6.000 Tirol-Vacanciere beim Veräin gemellt, dorënner vill aus Däitschland.