D'Héichrisikogebitt ass dee leschten Niveau virum sanitären Etat d'urgence.

A Frankräich reagéiert d'Regierung op déi héich Zuele vu Corona-Infektiounen. D'Metropole Aix - Marseille an d'Guadeloupe si vun elo un en Héichrisikogebitt, eng sougenannten Zone d'alerte maximale.

Dat bedeit, datt Baren a Restaurante vun e Samschden un erëm zou sinn. Zoumaache mussen och all aner Etablissementer, déi Public empfänken, ausser wann et scho strikt sanitär Reegele ginn, esou wéi dat an Theateren, Kinoen a Muséeën. Si sinn also net betraff.

D'Héichrisikogebitt ass dee leschten Niveau virum sanitären Etat d'urgence.

Donieft huet de franséische Gesondheetsminister annoncéiert, datt 11 aner grouss Stied -dorënner och Paräis- als sougenannte "Zone d'alerte renforcée" klasséiert ginn, dat ass den zweetlescht Etapp virum sanitären Noutstand.

Nieft Paräis, ass dat Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble a Montpellier. Bordeaux, Lyon an Nice si schonn e puer Deeg eng "Zone d'alerte renforcée".