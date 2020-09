Wéinst de Corona-Zuelen déi iwwerall an der EU klammen, ass d'Lëscht vu Risikolänner an Däitschland méi grouss ginn.

Ënnert den 11 Regiounen si Gebitter aus Dänemark, der Tschechescher Republik, Frankräich, Éisträich an Holland. Dat geet aus der Lëscht vum Robert-Koch-Institut ervir. Den däitschen Ausseministère huet Rees-Warnungen erausginn.

Domadder sinn elo schonn am ganze 14 vu 27 EU-Memberlänner vun eisen Noperen nees ganz oder deels als Corons-Risikoland klasséiert. Nei si Regiounen an Dänemark, Portugal, Irland a Slowenien. Och Regiounen a Frankräich, der Tschechescher Republik, Holland, Kroatien, Rumänien, Éisträich an Ungarn si betraff.

Leit, déi aus deene Risikogebitter zeréckkommen, musse sech 48 Stonne virun oder no der Arees op Covid19 teste loossen. Mat dëser Rees-Warnung kënne Leit déi reesen hir Reservatioune gratis stornéieren, heescht et weider.