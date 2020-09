An der Belsch gëtt et jo nach ëmmer keng offiziell Regierung, no de Walen vu Mee zejoert.

De President vun de Sozialisten, Paul Magnette, an de liberalen Interim-Vize-Premier Alexander De Croo, goufen e Mëttwoch den Owend vum belsche Kinnek als Co-Formateure fir eng nei Federal-Regierung genannt. Si solle mat de 7 Parteien, déi a Fro komme fir eng Koalitioun ze forméieren, an den nächsten Deeg diskutéieren. Et wier een zouversiichtlech, bis den 1. Oktober eng Ekipp stoen ze hunn.