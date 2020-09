Zu Louisville koum et zu gréisseren Demonstratiounen, nodeems déi lokal Justiz decidéiert huet, keng Uklo géint déi Polizisten ze erhiewen.

Am Mäerz war déi afro-amerikanesch Fra an hirer Wunneng vu Polizisten erschoss ginn.

Wärend der Maniff koum et och zu Konfrontatiounen mat der Police, an et goufen och zwee Beamten ugeschoss.

De Buergermeeschter hat den Ausnamezoustand an eng Ausgangsspär decidéiert.

Och an anere Groussstied wéi New York, Boston oder Los Angeles, ass an der Nuecht op en Donneschdeg géint déi Justiz-Decisioun demonstréiert ginn. Hei blouf et awer friddlech.