Après-Schi-Partyen a senger gewinnter Form wäert et an dëser Saison an Éisträich net méi ginn.

Dat huet d'Regierung bei enger Pressekonferenz matgedeelt. "Schi-Spaass jo, awer net wéi bis ewell", sou de Bundeskanzler Sebatsian Kurz.

Deemno sollen och an de Bistroen an de Touristendestinatiounen nëmme maximal 10 Persounen als Grupp dierfen zesummen un en Dësch. Iessen a Gedrénks dierfe just am Fräien oder bannen am Sëtze consomméiert ginn. Um Wee op seng Sëtzplaz gëllt, wéi a Restauranten, Maskeflicht.

An de Schi-Schoulen dierfe och just nach maximal 10 Persounen zesummekommen. Donieft solle méi Tester fir Mataarbechter an der Gastronomie an a Schischoule gemaach ginn.