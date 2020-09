Op der däitscher Bëschofskonferenz gouf sech op eng Zomm gëeenegt, fir Persounen, déi sexuell mëssbraucht goufen, z'entschiedegen.

Vum 1. Januar u kënne betraffe Persounen eng Demande op Geldleeschtungen erareechen an dat onofhängeg dovun, ob si schonn eng finanziell Entschiedegung kruten oder net. Dat huet de Virsëtzende vun der Bëschofskonferenz, de Limburger Bëschof Georg Bätzing, gesot.

Et gouf e finanzielle Schuedenersatz vu bis zu 50.000 Euro festgeluecht, donieft ginn den Affer Käschte fir Therapiesëtzunge rembourséiert. Dës Leeschtunge sollen an Zukunft vun engem onofhängege Gremium festgeluecht ginn. 7 Fraen a Männer wäerten am Gremium vertruede sinn, dorënner Spezialisten aus de Beräicher Medezin, Justiz, Psychologie a Pedagogik. Konditioun ass, dass si net an der Kierch agestallt sinn.

An enger Etüd, déi virun 2 Joer vun der Däitscher Bëschofskonferenz virgestallt gouf, koum eraus, dass am Zäitraum tëscht 1946 an 2014 ronn 1.670 Kleriker aus der kathoulescher Kierch 3.677 Mannerjäreger mëssbraucht hunn. An deene meeschte Fäll waren et jonk Männer/Bouwen.