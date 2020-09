Wann e registréierte Gewalttäter sengem Affer an Zukunft ze no kënnt, soll en Alarm ausgeléist an d'Autoritéiten doriwwer informéiert ginn.

Am Kampf kéint haislech Gewalt féiert Frankräich elo eng nei Moossnam an. Eng Fessel ëm d'Handgelenk soll nämlech gewalttäteg Männer dorunner hënneren, hir Affer ze schloen. Hale si sech net un déi ordonéiert Distanz, léist d'elektronesch Fessel en Alarm aus. Déi betraffe Frae mussen och esou een Apparat unhunn. Vun e Freideg u gi se an Aix-en-Provence a weidere 4 Stied getest. Enn des Joers solle se a ganz Frankräich an den Asaz kommen. Um Ufank wäerte ronn 1.000 Handfesselen zur Verfügung stoen. Zanter Jore gouf d'Aféiere vun dësen Apparater gefuerdert, fir d'Gewalt am Stot ze bekämpfen, virun engem Joer hat d'franséisch Regierung hiren Accord ginn. Hannergrond sinn eng Abberzuel Femiziden, also Fraen, déi vun hirem Partner ëmbruecht goufen. Eleng 2019 goufen et 146 där Doudesaffer. An anere Länner, dorënner Spuenien, gëtt scho gebrauch vun elektronesche Fessele gemaach.