Déi franséisch Bank BNP Paribas ass wéinst méiglecher Bäihëllef zu Mënscherechtsverstéiss an d'Viséier vun der Justiz geroden.

Den internationalen Daachverband vun der Mënscherechtsorganisatioun FIDH huet en Donneschdeg op Twitter ugekënnegt, dass a Frankräich Ermëttlunge géint d'Institut an d'Weeër geleet goufen. Eng Justizquell soll dëst op Nofro hi confirméiert hunn.

D'Justiz geet dem Verdacht vu "Bäihëllef géint Mënscherechtsverstéiss, Vëlkermord a Folter" no. Dës Fäll solle virun allem an der Krichsregioun Darfur geschitt sinn.

Nodeems d'USA géint BNP Paribas am Joer 2014 ermëttelt hat, hat d'Bank agewëllegt, eng Strof a Milliounenhéicht ze bezuelen. Dobäi goung et ëm Sanktiounsverstéiss am Sudan, Iran a Kuba.