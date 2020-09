En Donneschdeg huet d'Bundespolizei an der Grenzregioun mat Lëtzebuerg méi Kontrolle gemaach.

Dobäi goufen d'Leit kontrolléiert, déi bei Wincheringen, Wasserbilligerbrück a laanscht de Parking Markusbierg an d'Bundesrepublik agereest sinn.

Am Ganze goufen eng 70 Leit an 30 Gefierer kontrolléiert. Dobäi gouf et direkt méi Verstéiss géint d'Waffen - an d'Déidungsmëttelgesetz an eng Persoun, déi an der Belsch gesicht gouf, gestoppt.