E Freideg sinn d'Klimaaktivisten nees op d'Stroossen demonstréiere gaangen. Vun Australien bis Island waren eng 3.000 Demonstratioune geplangt.

Ënnert anerem an Däitschland gouf a ville Groussstied wéi Berlin protestéiert. Am ganze Land ware 450 Klimastreike virgesinn. Der Berliner Police no waren e puer dausende Leit op der Plaz. Weider heescht et vun enger Spriecherin, dass et keng Tëschefäll goufen an d'Demonstranten d'Hygiènemesurë respektéiert hätten. Zu Köln goufen ëm déi 7.000 Persoune gezielt, zu Bonn ginn d'Organisateure vun 3.000 Participanten aus, d'Police dogéint vun 2.000.

Agesat hu sech déi jonk Aktivisten ënnert anerem fir eng Reduktioun vun den Zäregasen, méi Klimagerechtegkeet oder dofir, d'global Äerderwiermung op 1,5 Grad ze limitéieren. Ma net just Schüler a Schülerinnen hu sech staark fir de Klima gemaach, mä och zum Beispill Fuerscher aus der Arktis an Antarktis.

Wow! Today's global strike is supported by scientists in both the Arctic (left: 📸L. Nixon) and the Antarctic (right: 📸W. Almeida) where the ice is melting dramatically. Let's start listen to the science and #FightClimateInjustice. In which part of the world do you strike today? pic.twitter.com/Q57CfMxaQk — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) September 25, 2020

"Mir mussen d'Klimakris wéi eng Kris behandelen, sou einfach ass dat", huet d'Greta Thunberg betount. Zesumme mat aneren Teenager huet déi jonk Aktivistin virum schwedesche Parlament zu Stockholm Drock op d'Regierung gemaach, "fir dass sech eppes ännert", sou nach d'Thunberg.

Schonn am Virfeld haten d'Organisateure " verséchert, dass d'Corona-Oploe géingen agehale ginn, et géing ee mat Sécherheetsofstand a Mask protestéieren. D'"Fridays for Future"-Beweegung hat wärend de leschte Méint hir Protester gréisstendeels just virtuell ofgehalen.