Am Libanon kéiert keng Rou an. No der katastrophaler Explosioun am August hat déi komplett libanesesch Regierung hire Récktrëtt erkläert.

Duerno gouf den Mustafa Adib den designéierten Ministerpresident genannt an hat d'Aufgab, eng nei Regierung ze forméieren. Hien huet awer elo d'Handduch geworf. Zanter Méint leit de Libanon ënnert enger ganz schwéierer Wirtschaftskris. Ëmmer nees goufen et grouss Maniffen an Onrouen. D'Coronavirus-Pandemie huet d'Situatioun just nach verschäerft.