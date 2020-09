Zanter Deeg kriselt et an der polnescher Regierung, dat wéinst engem Déiereschutz-Gesetz, engem wéi et heescht perséinleche Projet vum PiS-Chef Kaczynski.

De Justizminister Zbigniew Ziobro hat mat e puer aneren Deputéierte géint dëst Gesetz gestëmmt. Hannergrond ass e Muechtkampf tëscht dem Ziobro, deen als anti-europäeschen Hardliner optrëtt an dem Ministerpresident Morawiecki, déi allebéid Successeur vum Kaczynski un der Spëtzt vun der PiS wëlle ginn. De Sträit gouf um Samschdeg begruewen, well déi 3 Regierungsparteien, also déi nationalkonservativ PiS an d'Cheffe vun den zwou méi klenge Parteien, een Accord ënnerschriwwen hunn iwwer déi zukünfteg Zesummenaarbecht.