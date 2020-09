Bei engem Accident am Krees Tréier-Saarburg um Samschdeg um 17.15 Auer sinn 2 Leit liewensgeféierlech blesséiert ginn.

Beim Iwwerhuele vun enger Partie Autoen ass ee Won an d'Schleidere komm an ass an ee Gefier gerannt, deen entgéint koum.

Déi 2 Leit am 1. Auto waren ageklemmt a goufe liewensgeféierlech verwonnt. De Chauffer vum 2. Auto gouf liicht blesséiert.