An der Schwäiz dierf d'Bevëlkerung um Sonndeg nees matdecidéieren: dat am Kader vun 5 Referendumen.

Dovunner ass besonnesch ee Vott kruzial fir déi zukünfteg Relatioun mat der EU. Déi nationalkonservativ Vollekspartei SVO huet nämlech eng „Begrenzungsinitiativ“ lancéier, fir déi „onkontrolléiert Massen-Zouwanderung“ ze stoppen.

Mat dëser Initiativ wéilt een déi fräi Zirkulatioun vun EU-Bierger an d'Schwäiz stoppen.

D'Fro vun der Migratioun a wéi vill Auslänner an d'Schwäiz dierfe plënneren oder net, ass een Dauerbrenner am Alpen-Staat. Rezente Sondagen no dierft dëse Referendum awer ofgeleent ginn.

An den anere Referendumen dierfen d'Schwäizer decidéieren, ob nei Kampfjets solle kaaft ginn, ob een Zwou-Woche-laange bezuelte Pappecongé soll agefouert ginn, ob Famillje steierlech entlaascht solle ginn an ee weidere Referendum dréit ronderëm e neit Juegdgesetz, wou et besonnesch ëm de Wollef geet, där et der wuel ëmmer méi an der Schwäiz gëtt.