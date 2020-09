Wéi et schéngt wëll d'Majoritéit vun de Schwäizer um Accord mat der EU, deen déi sougenannte „Personenfreizügkeit“ reegelt, festhalen.

Den éischten Trends no hu beim Referendum méi wéi 60 Prozent géint eng Initiativ vun der nationalkonservativer Vollekspartei SVP gestëmmt. D'SVP wollt, dass den Accord gekënnegt gëtt, fir dass manner Auslänner an d'Schwäiz sollte kommen. De Vertrag tëscht der EU an der Schwäiz erlaabt et EU-Bierger bis ewell, an der Schwäiz ze liewen an ze schaffen, ass awer och d'Viraussetzung dofir dass, d'Schwäiz zum Beispill Zougang zum EU-Marché kritt.

Déi aner Parteien haten dowéinst virun de wirtschaftleche Konsequenze gewarnt, falls den Accord gekënnegt sollt ginn.

An der Schwäiz dierf d'Populatioun am Kader vun 5 Referendumen mat decidéieren.