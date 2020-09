Dat no enger Woch Verhandlungen an der Schwäiz. Dësen Accord gëllt als dee wichtegsten zanter dem Ufank vum Konflikt am Joer 2014.

De Martin Griffiths, dee bei der Uno fir de Jemen zoustänneg ass, huet och präziséiert, dass déi jemenitesch Delegatioune sech bereet gewisen hätten, fir a weidere Gespréicher nei Liberatiounen ze verhandelen.