9 Méint nom Ausbroch vum Coronavirus a China, gëtt et elo méi wéi 1 Millioun Doudesaffer op der Welt, déi covid-liéiert sinn.

Dat geet aus enger Zielung vun der Noriichten-Agence AFP ervir, déi d’Zuelen vun den nationale Gesondheetsautoritéite suivéiert.

Méi wéi 33 Milliounen Infektioune goufe bis ewell offizialiséiert.

Am meeschten Affer gouf et a Latäin- an a Südamerika. Vun de Länner hir, leien d’USA mat bal 205.000 Affer awer virop.