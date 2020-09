Den Donald Trump huet am Waljoer 2016, an dat éischt Joer als President, also 2017, quasi keng Steiere bezuelt.

Dat behaapt op d’mannst en Artikel vun e Sonndeg den Owend aus der New York Times, dee sech op Steier-Ënnerlage berifft. Just ronn 750 Dollar wiere bezuelt ginn. Der Times leien eegenen Aussoen no, d’Ënnerlagen aus de leschten 20 Joer vir, déi beleeë géifen, dass och scho laang ier hie President war, keng Akommes-Steier vum Trump bezuelt gi wier, well hie quasi just Perte verbucht hätt. Aus dem Wäissen Haus heescht et, dat alles wieren Fake News. Seng Steiererklärung publizéieren, wéi dat fir e President üblech ass, wëll den Trump awer weiderhin net.