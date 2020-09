Déi international Communautéit fuerdert eng séier De-Eskalatioun no der militärescher Konfrontatioun am Süd-Kaukasus tëscht Armenien an dem Aserbaidschan.

Béid Länner streide sech ëm d’Regioun Bierg-Karabach. Et wieren déi schlëmmsten Ausernanersetzungen an de leschten 30 Joer, mat op d’mannst schonns 24 Doudegen, dorënner och Zivilisten. A béide Länner gëllt elo de Krichszoustand. Armenien kontrolléiert d'Regioun, an där 145.000 Mënschen wunnen. Vëlkerrechtlech gekuckt, gehéiert se awer zum Aserbaidschan. Zanter 1994 gëllt eng Wafferou. D’UNO, d’EU, d’USA, Russland, Däitschland a Frankräich hunn d’Konfliktparteien opgeruff, d’Waffen néier ze leeën, an zesummen ëm de Verhandlungsdësch ze kommen.