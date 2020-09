D'Police zu Tréier hat en éischter ongewéinlechen Asaz an der Nuecht op e Méindeg.

E Mann hat keng besser ze dinn, wéi Kanaldeckelen opzehiewen an nieft d'Lach op d'Strooss ze leeën. D'Police ass zwar séier an den Asaz op der Bundesstrasse 49 gefuer, konnt awer net evitéieren, dass z.B. e Camion iwwert een Deckel gefuer ass, deen doropshin héichgeschleidert an e puer Meter weider op der Strooss opgeschloen ass.

Och en Automobilist konnt net mat Zäite reagéieren an ass mam Pneu an d'Lach geroden. D'Resultat war e Platten.

Nach an der Nuecht op e Méindeg konnt e Mann ermëttelt ginn, deen den Aussoe vun der Police no, "psychesch opfälleg a geeschteg duercherneen" wier.