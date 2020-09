Dat fir de Präis vun 1,4 Milliarden US-Dollar, un d’Firma Cleveland Cliffs.

Dat ass eng US-amerikanesch Entreprise, déi am Biergbau aktiv ass an als de gréisste Produzent vun Eisenäerz-Pellets an den USA gëllt.

An engem Communiqué präziséiert ArcelorMittal, dass d’Vente an 3 Deeler ofleeft, engersäits via e Cash-Betrag vun ronn enger hallwer Milliard Dollar, an anerersäits iwwert en Aktien-Verkaf, woubäi dësen och an zwee gespléckt ass. Eng 500 Milliounen Dollar wëll Arcelor am Kader vun engem Aktien-Réckkaf-Programm un d’Aktionäre weiderginn.

Am Joer 2019 hat ArcelorMittal USA en Ëmsaz vu bal 10 Milliarden Dollar, bei enger Produktioun vun 12,5 Milliounen sougenannten „short tonnes“ ( = +/- 907kg ).