Neie Premier an der Belsch gëtt den Alexander De Croo. Dat mellt déi belsch Noriichtenagence Belga.

Déi 7 Parteie vun der sougenannter Vivaldi-Koalitioun, Grénger, Liberaler a Sozialisten, si sech no laangen Diskussiounen bis an d'Nuecht vun e Mëttwoch eens ginn, sou d'Informatioune vu belsche Medien. Géint 6.30 Auer wier den Accord an dréchenen Dicher gewiescht. Net derbäi sinn déi Flamännesch Nationalisten vun der N-VA, déi bei de Walen am Mee 2019 16% vun de Stëmme kruten an domadder stäerkste Kraaft waren.

Neie Premier a Successeur vun der Sophie Wilmès gëtt de Liberalen Alexander De Croo.

D'Formateuren haten um Mëttwoch de Moien um 10 Auer Rendez-vous beim Kinnek fir hire Rapport ofzegesinn. Kuerz virun 11 Auer war et d'Informatioun, dass déi nei Regierung en Donneschdeg de Moien um 10 Auer vereedegt gëtt.