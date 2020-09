D'Iddi fir sou eng Reunioun wier um Hannergrond vun den intensiven militäreschen Aktivitéiten ëm d'Regioun Biergkarabach net appropriéiert.

Dat sot den armenesche Premier Nikol Paschinjan. Russland hat sech als Mediateur fir d'Friddensgespréicher ugebueden. An den Affrontementer sinn zanter e Sonndeg op d'mannst 98 Mënschen ëmbruecht ginn. De Verdeedegungsministère aus dem Aserbaidschan huet och e Mëttwoch de Moie weider intensiv Affrontementer gemellt.

Den UNO-Sécherheetsrot hat en Dënschdeg den Owend an enger Deklaratioun vun de 15 Memberstaaten en direkt Enn vum Konflikt gefuerdert. Et gëtt allgemeng gefaart, datt sech de regionale Konflikt zu engem internationale Problem tëscht de Groussmächten Russland an Tierkei entwéckele kéint.