Op Initiativ vun der Uno soll domadder op d'Defien higewise ginn, déi de Fait mat sech bréngt, dass d’Mënschheet ëmmer méi al gëtt.

Dëst Joer steet de Weltdag natierlech besonnesch am Fokus wéinst der Covid-Pandemie, wou d’Solidaritéit géintiwwer eisen eelere Matmënsche besonnesch wichteg ass.

D’Familljeministesch Corinne Cahen seet an engem Communiqué dann och alle Senioren Merci, déi sech wärend dem Confinement an och dono, virbildlech verhalen hätten.

1er octobre : Journée internationale des personnes âgées

A l'initiative des Nations unies, la communauté internationale célèbre ce jeudi, 1er octobre, la « Journée internationale des personnes âgées », qui a pour objectif de mettre l'accent sur les défis qu'entraîne l'accroissement de la durée de vie et d'honorer les contributions que les personnes âgées apportent à la société.

Cette année, la journée est l'occasion de mettre l'accent sur l'engagement et la solidarité des personnes âgées pendant la crise sanitaire du COVID-19. Alors qu'elles ont été considérées comme vulnérables du fait qu'après 65 ans elles sont plus susceptibles de souffrir des conséquences graves du COVID-19, cela ne les a pas empêchées de s'engager activement au profit de ceux qui en avaient besoin.

Pour illustrer cette solidarité des personnes âgées, le RBS Center fir Altersfroen publie sur sa page Facebook, à l'occasion de cette journée internationale et avec le soutien du ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, des portraits de quelques-uns de ces seniors, qui ont montré par leurs initiatives qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager pour autrui.

« Cette année si particulière, dominée par la crise sanitaire du COVID-19, a bouleversé le quotidien de la société en général et des personnes âgées en particulier. Le confinement, puis la distanciation sociale et physique, ont été particulièrement difficiles à vivre et pourtant on ne compte plus le nombre de personnes qui ont fait preuve de courage et d'une formidable solidarité. J'aimerais, une fois de plus, les remercier sincèrement pour leur engagement. » a souligné la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen.

Elle a également exprimé l'espoir que ce mouvement de solidarité continuera : « Cette solidarité, illustrée par exemple par ces seniors qui ont cousu des masques qui ont ensuite été distribués par les scouts aux personnes les plus vulnérables, a permis de tisser de nouveaux liens entre les générations et entre les voisins. Elle représente probablement la facette la plus positive de la pandémie et il nous appartient à tous de faire perdurer cette solidarité, et ce même après la crise. »