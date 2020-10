Zu Stockholm gouf um Donneschdeg publizéiert, wien dëst Joer d’Right Livelihood Awards kritt, déi och als alternativ Nobelpräisser bekannt sinn.

Domadder ginn den Asaz fir Mënscherechter, de Klimaschutz, oder Pressefräiheet gewierdegt. Et ass déi mëttlerweil 40. Kéier dass dee Präis vergi gëtt.

De belarusseschen Demokratie-Aktivist Alex Bjaljazki an 3 weider Aktiviste vun enger Net-Regierungsorganisatioun goufe priméiert fir hir determinéiert Lutte fir Demokratie a Mënscherechter a Belarus.

Dernieft kritt déi iranesch Fraerechtlerin Nasrin Sotudeh och e Präis fir hire Kampf fir méi politesch Fräiheeten an hiren Engagement ouni Angscht am Iran. Si war zejoert wéinst der presuméierter Beleidegung vum Revolutiounsleader a Spionage zu 33 Joer Prisong an 148 Schléi mat engem Bengel verurteelt ginn.

Drëtt Laureatin ass d‘Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua, dat fir hiren onermiddlechen Asaz fir de Schutz vun indigenem Land am mëttelamerikanesche Staat.