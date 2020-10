De Betrib huet honnerte Mataarbechter vu sengem Servicecenter zu Nürnberg iwwerwaacht an huet domat géint d'Dateschutzbestëmmunge verstouss.

De Fall war d'lescht Joer bekannt ginn. Wéi et vun der zoustänneger Dateschutzverwaltung vun Hamburg heescht, wieren op d'mannst zanter 2014 bei engem Deel vun de Mataarbechter Informatiounen iwwert hir Privatliewen am grousse Stil erfaasst a gespäichert ginn. Zum Beispill mat sougenannten "Welcome back Talks" no enger Vakanz, wou iwwer konkret Evenementer aus dem Congé, mä och iwwer Krankheetssymptomer an Diagnosë geschwat gouf.