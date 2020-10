Zu Tel Aviv sinn en Donneschdeg den Owend 12 Persoune bei enger Manifestatioun géint de Benjamin Netanjahu festgeholl ginn.

Israel erlieft den Ament eng zweet Corona-Well, déi d'Autoritéiten trotz Lockdown net richteg an de Grëff kréien. Parlament a Regierung hunn dës Woch eng ëmstridde Restriktioun vun der Demonstratiounsfräiheet decidéiert.

Wie protestéiere wëll, dierf dat just am Ëmkrees vun engem Kilometer vun doheem an nëmmen zu maximal 20 Leit. E Mëttwoch war d'Zuel vun den Neiinfektiounen eng 1. Kéier an Israel op iwwer 9.000 geklommen.