Souwuel den Aserbaidschan wéi Armenien haten d'Krichsrecht verhaangen.

Sechs Deeg nom Ufank vun den Affrontementer an der Regioun Bierg-Karabach am Süde vum Kaukasus seet sech Armenien bereet, fir mam Aserbaidschan Verhandlungen iwwert e Waffestëllstand ze féieren. Wéi den Ausseministère zu Eriwan matgedeelt huet, wier Armenien prett, fir am Kader vun der sougenannter Minsk-Grupp vun der OSZE ze negociéieren. Zanter e Sonndeg sinn op mannst 130 Persounen am Konflikt ëm d'Liewe komm.