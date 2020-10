An der Regioun ronderëm Nice huet et e Freideg den Owend massiv gereent, wouduerch et zu Iwwerschwemmunge komm ass.

Op d'mannst 6 Persoune ginn nom Stuerm, dee ganz vill Reen mat ze bruecht huet, e Freideg den Owend an der Regioun ronderëm Nice vermësst. De Schued ass héich. D'Waassermassen hu Brécken zerstéiert, Haiser goufe mat ewech gerappt an de Stroum- an Telefonsreseau ass deels zesummegebrach. Verschidden Dierfer, wéi Clans oder Venanson, sinn aktuell vun der Baussewelt ofgeschnidden. Alpes-Maritimes: les images de l’effondrement d’un pont à Saint-Martin-Vésubie pic.twitter.com/pojYLiPc0a — BFMTV (@BFMTV) October 2, 2020 2 Persounen hätte sech op den Daach vun hirem Haus gerett, wéi dëst Zesummegefall ass an d'Waassermassen d'Leit mat ewech gerappt hätten, sou de Philippe Loos, vun der Préfecture des Alpes-Maritimes. Geschitt ass dat Ganzt zu Roquebillière, eng Gemeng mat 1.800 Awunner, eng 50 Kilometer vun Nice ewech. Eng drëtt Persoun gëtt zu Tende vermësst. Donieft goufen den Autoritéiten dräi weider Persoune gemellt, déi méiglecherweis och vum Héichwaasser mat ewech gerappt goufen. © AFP