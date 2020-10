An der Regioun ronderëm Nice huet et e Freideg den Owend massiv gereent, wouduerch et zu vill Schued komm ass.

E Samschdeg de Moie gouf d'Alerte rouge am Departement Alpes-Maritimes opgehuewen. Nom ville Reen am Laf vum Freideg ass de Bilan op op d'mannst 9 vermësste Persoune geklommen. "Aktuell si mir op engem Bilan vun 9 vermësste Persounen an 3 weider Persoune gi warscheinlech vermësst", sou d'Pompjeeën op der Plaz géigeniwwer vun der Noriichtenagence AFP. Ënnert de Vermësste sinn zwee Pompjeeën, déi géint 23 Auer wärend hirem Asaz verschwonne sinn.

Eis Gedanke si bei de Pompjeeën, den Noutdéngschter, an alle Persounen, déi sech fir eis Landsleit am Departement Alpes-Maritimes asetzen, sou de Premier Jean Castex iwwer Twitter.

En pensée avec nos sapeurs-pompiers, forces de sécurité et l’ensemble des agents engagés pour porter secours à nos compatriotes dans les Alpes-Maritimes.

En lien avec le ministre de l’Intérieur, je suis la situation depuis Matignon : tous les moyens de l’État sont mobilisés. — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 2, 2020

Iwwer 700 Pompjeeë goufe mobiliséiert an eng weider 150 Persoune sinn am Asaz.

An der Regioun ronderëm Nice hat e Freideg zolitte Reen fir Iwwerschwemmunge gesuergt. De Schued ass héich. D'Waassermassen hu Brécken zerstéiert, Haiser goufe mat ewech gerappt an de Stroum- an Telefonsreseau ass deels zesummegebrach. Verschidden Dierfer, wéi Clans oder Venanson, ware vun der Baussewelt ofgeschnidden. 91 Persoune goufen e Freideg den Owend vun den Autoritéiten a Sécherheet bruecht.

Alpes-Maritimes: les images de l’effondrement d’un pont à Saint-Martin-Vésubie pic.twitter.com/pojYLiPc0a — BFMTV (@BFMTV) October 2, 2020

Den Autoritéiten no ginn nieft den 2 Pompjeeën nach ëmmer 3 Persoune vermësst, dorënner 2 Awunner vu Roquebillière, eng Gemeng mat 1.800 Awunner, eng 50 Kilometer vun Nice ewech. Déi zwou Persounen hat sech op den Daach vun hirem Haus gerett, wéi dëst zesummegefall an d'Waassermassen d'Leit mat ewech gerappt hunn, sou de Philippe Loos, vun der Préfecture des Alpes-Maritimes. Déi drëtt Persoun gëtt zu Tende vermësst.

© AFP

Och am Nord-Weste vu Frankräich hat en zolitte Stuerm fir Chaos gesuergt. Am Departement vum Morbihan war en Donneschdegowend schonn d'Alerte rouge deklaréiert ginn, wéinst Wand-Vitessen vun ëm 150 km/h, kombinéiert mat staarkem Reen.

Dofir sinn um Freideg d’Schoulen och zoubliwwen, an och den ëffentlechen Transport ass net, oder just ganz begrenzt gefuer. Zu Morbihan waren nom Passage vum Stuerm Alex 80.000 Persounen ouni Stroum, dat huet d'Préfecture um Freideg de Moien um 5 Auer matgedeelt. D'Pompjeeë waren dacks am Asaz, dat haaptsächlech well Beem ëmgefall waren, Diecher ofgedeckt goufen oder Héichspannungsleitungen op de Buedem gefall waren. Zu Belle-Ile-en mer goufe Wandstéiss vu bis zu 186 km/h gemooss.