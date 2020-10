Op d'mannst een Doudesaffer huet de schwéiere Stuerm, deen a Süde vun Europa ënnerwee ass, an Italien gefuerdert.

E fräiwëllege Pompjee gouf bei enger Rettungsaktioun vun engem Bam erschloe, deen ëmgefall ass. D'Situatioun ass dramatesch, heescht et vun de Rettungsdéngschter. Et géifen nach ëmmer eng Partie Leit vermësst ginn. Elleng aus dem Piemont ginn 11 Leit als vermësst gemellt. Zënter e Freideg den Owend haten d'Secouristen honnerten Asätz

Besonnesch schro war et ronderëm Cuneo am Piemont.