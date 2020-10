An der Nuecht op e Samschdeg huet d'Botzpersonal an engem Zuch, deen am Depot net wäit vum Hauptbahnhof stoung, eng Bomm entdeckt.

Wéi d'Persoun de Kartrong gesinn huet, huet si d'Police alarméiert. Den Hond, dee mat den Experten op d'Plaz koum, huet dann och direkt ugeschloen an d'Këscht gouf geröntgt. Déi selwergebastelt Bomm gouf dunn nach op der Plaz vun der Police entschäerft.

D'Bomm hätt aus Freedefeier bestanen, gemëscht mat aus Schwaarzpolver, Neel a Schrauwen, an hätt der Police no fir vill Blesséierter kënne suergen.

D'Experte vun der Police sinn aktuell nach op der Plaz, fir Spueren ze sécheren. Donieft ginn nach all déi aner 27 Zich, déi am Depot stoungen, duerchsicht. De betraffenen Zuch war, éieren en an den Depot koum, vu Gummersbach op Köln gefuer sinn.

Nach ass net kloer, ob et sech wierklech ëm eng Terrorattack handelt. D'Police wëll awer aktuell keng Pist ausschléissen an ermëttel an all Richtungen. Net ausgeschloss gëtt och, datt een um Tag der Deutschen Einheit mat dësem Attentat fir Opmierksamkeet wollt suergen a se dofir e Freideg den Owend spéit am Waggon placéiert gouf. Et ass awer och méiglech, datt se e Freideg sollt héichgoen, ma zum Gléck eng Feelzündung hat.