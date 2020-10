No 7 Deeg Krich tëscht Armenien an Aserbaidschan ass weiderhi keng Wafferou a Siicht, mä éischter ginn et weider Offensiven.

Aus enger neier Offensiv an engem ale Konflikt, dee schonn an de leschten 30 Joer iwwer 30.000 Mënschen d’Liewe kascht huet, schéngt d’Tierkei als Regionalmuecht am Südkaukasus wëllen ervirzegoen. Ankara ënnerstëtzt aktiv den Aserbaidschan. Méi wéi Appelle fir Friddensgespréicher hate Russland oder de Westen deem bis ewell net entgéint ze setzen.

En Donneschdeg goufen zwee franséisch Journalisten, déi fir de Monde geschafft hu, bei Bombardementer vun Aserbaidschan an der Krichsregioun Nagorno-Karabakh verwonnt. Aserbaidschan wëllt keng international Press an der Regioun. Baku fiddert d’Welt léiwer mat kontrolléierter Propaganda, déi vun Drone gefilmt ass, déi keng Froe stellen. D’Attacken op Journalisten heefe sech dëser Deeg an der Regionalhaaptstad Stepanakert. Nagorno-Karabakh ass just vun der armenescher Säit aus zougänglech.

Fir de Konflikt ze verstoen, ass et néideg, een detailléierte Bléck op eng Kaart ze werfen. Zanter dem Zesummebroch vun der Sowjetunioun ass d’Regioun territorial zerstéckelt. Op russesch heescht Nagorno-Karabakh esouvill wéi de “schwaarze Gaart an de Bierger”. Armenier kennen d’Géigend als Artsakh.

Nagorno-Karabakh läit u sech um Territoire vun Aserbaidschan. Déi 150.000 Awunner sinn allerdéngs alleguer ethnesch Armenier, doduerch fillt Yerevan sech verflicht, d’Populatioun ze verdeedegen. Arméiert Ausenanersetzunge sinn net d’Ausnam, mä éischter d’Reegel.

Déi zwou fréier Sowjetrepublicken, dat sekulär chrëschtlecht Armenien an dat turk-stämmegt muslimescht Aserbaidschan, ginn ënner ganz verschiddene Viraussetzungen an dëse Konflikt eran. Quasi ouni Alliéierte a veraarmt, baangt Yerevan ëm d’Existenz. D’Pëtrol- a Kaviarsdiktatur Aserbaidschan dogéint, ënnert dem Laangzäitpresident Ilham Aliyev, kann op d’Bruddernatioun Tierkei zielen.

D’Tierkei hätt mat F-16 Kampffliger den armenesche Militär attackéiert, behaapt Yerevan. Baku an Ankara dementéieren. Journalisten, déi d’Wourecht kéinte fannen, ginn, wéi gesot, mat Attacken ewech gehalen. Déi eenzeg Loftwaff an der Regioun, déi F-16 huet, ass allerdéngs déi tierkesch.

An dann elo och nach de Verdacht, dass d’Tierkei Söldner aus Syrien a Libyen un Aserbaidschan verkeeft. Scho géint d’Kurden a Rojava hat Ankara Radikalislamisten arméiert a benotzt, fir den eegene Militär ze schounen. An der Woch konnt een eng vun enger tierkescher Gesellschaft gechartert Maschinn vun Tripolis aus Libyen iwwer Flightradar suivéieren, wéi se an der Approche war op Baku an Aserbaidschan.

Schonn a Syrien an a Libyen steet déi nei, aggressiv tierkesch Aussepolitik am Géigesaz zu der russescher, elo och am Südkaukasus. An och d’Verheemleche vun de wierklechen tierkeschen Absichten rechtfäerdegt weder bezilt Attacken op Journalisten, nach op Zivilisten.