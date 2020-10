Dem Privatdokter vum Donald Trump no geet et dem President ganz gutt. "Haut de Moien geet et dem US-President ganz gutt".

Weider sot de Sean Conley, datt hie positiv optimistesch wier, wat de weidere Verlaf vun der Krankheet ugeet. Well awer tëscht dem siwenten an zéngten Dag vun der Infektioun de Risiko besonnesch héich wier, géif den Donald Trump elo streng iwwerwaacht ginn. Vun engem aneren Dokter gouf et d'Prezisioun, datt de President aktuell net misst beotemt ginn, dat een dëst awer net géif ausschléissen. Dës Aussoen decke sech awer net mat den Informatioune vun CNN. Hirem Korrespondent Jim Acosta no géif den Donald Trump un engem Beootmungsgerät hänken a seng Mataarbechter géife sech Suergen ëm hire Chef maachen. Hie beschreift den Zoustand vum US-President als "eescht" a berifft sech op e Beroder vum Donald Trump. Déi offiziell Aussoen wiere dem Acosta no just "Wonschdenken". Links RTL-News: Donald Trump gëtt a Klinick behandelt