De Ministerpresident Babis war virun de Wale wéinst senger Gestioun vun der Corona-Kris an d'Kritik geroden.

An Tschechien huet déi populistesch Regierungspartei ANO vum Ministerpresident Andrej Babis d'Regionalwalen iwwerraschend däitlech gewonnen.

De Multimilliardär Babis war virun de Wale wéinst senger Gestioun vun der Corona-Kris an d'Kritik geroden. D'Zuel vun Neiinfektiounen an Tschechien ass an de leschten 2 Deeg explodéiert, e Méindeg gëtt den Noutstand declenchéiert.

D'Wal gëllt als wichtege Stëmmungsbarometer fir d'Parlamentswalen d'nächst Joer. D'Sozialdemokrate sinn an der Wielergonscht ofgestierzt, stäerkst Oppositiounspartei goufen d'Piraten.