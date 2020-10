Dem Donald Trump seng Ekipp hat e Samschdeg zouginn, datt dem President säi Gesondheetszoustand ee Moment net sou gutt war, wéi no baussen duergestallt.

"En ass nach net iwwert de Bierg, ma mir bleiwe virsiichteg optimistesch" - esou huet dem Donald Trump säin Dokter an der Nuecht op e Sonndeg eiser Zäit de Gesondheetszoustand vum 74 Joer alen US-President beschriwwen. Hien hätt kee Féiwer a bréicht keen zousätzleche Sauerstoff, an hätt och geschafft a sech ouni Problemer duerch d'Spidol beweegt. Dem Donald Trump seng Ekipp hat e Samschdeg zouginn, datt dem President säi Gesondheetszoustand ee Moment net sou gutt war, wéi no baussen duergestallt - e Freideg hätt ee sech wuel ee Moment seriö Suerge gemaach. Am Ufank hat et nach geheescht, den Donald Trump wier aus renger Precautioun an d'Spidol komm.

Videomessage vum US-President

Den US-President Donald Trump huet sech dann och per Videomessage aus der Klinick zu sengem Gesondheetszoustand geäussert.

Hien huet betount, dass déi nächst Deeg entscheedend fir de Verlaf vun der Corona-Infektioun dierfte sinn. "Ech fänken un, mech erëm gutt ze fillen", sou den Trump. An den nächsten Deeg kënnt awer "déi richteg Prüfung". "Mir wäerte gesinn, wat passéiert", sou de President.

D'Wäisst Haus hat e Freideg betount, dass den US-President nëmme liicht Symptomer hätt an dass e just als Virsiichtsmoossnam an eng Klinick bruecht gouf.

"Wéi ech heihinner koum, hunn ech mech net esou gutt gefillt. Elo villen ech mech vill besser", sou den Trump an engem publizéierte Video. "Ech muss zeréckkommen, well mir nach ëmmer Amerika grouss maache mussen", sou nach de President.

Weider US-Politiker infizéiert

Iwwerdeems kënnt d'Senat fir 2 Wochen net zesummen, nodeems sech 3 republikanesch Senateuren och mam Coronavirus ugestach hunn. D'Prozedur, fir déi äerzkonservativ Amy Coney Barrett an d'Supreme Court ze wielen, soll awer virugedriwwe ginn - d'Demokrate fuerdere weider, datt domat bis no de Wale gewaart gëtt.