De Krich tëschent Armenien an dem Aserbaidschan ëm déi selwer-ernannte Republik Nagorno-Karabach spëtzt sech weider zou.

Béid Säite reprochéiere sech géigesäiteg, zivil Ziler z'attackéieren. An der Nuecht op e Sonndeg hat d'Haaptstad vun Nagorno-Karabach wéinst aserbaidschanesche Bombardementer kee Stroum méi, d'Awunner hu sech an hire Kellere misste verstoppen. E Sonndeg huet Armenien déi aserbaidschanesch Groussstad Gandscha ugegraff. E Militärfluchhafe soll zerstéiert gi sinn. Virun enger Woch ass de Konflikt tëschent den 2 fréiere Sowjetrepubliken Armenien an Aserbaidschan eskaléiert, et sinn déi uergste Kämpf zanter 1994. Nagorno-Karabach gehéiert vëlkerrechtlech zum Aserbaidschan, et wunnen awer virun allem Armenier do.