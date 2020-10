A Belarus sinn e Sonndeg nees zéngdausende Mënschen op der Strooss gaangen, fir géint den autoritäre Staatschef Alexander Lukaschenko ze demonstréieren.

Zu Minsk hunn d'Sécherheetsautoritéite Waasserwerfer géint d'Demonstrante benotzt. D'Police huet relativ séier nom Ufank vun der Demonstratioun scho Leit festgeholl. Op Videoopname gesäit een, wéi maskéiert Poliziste Mënsche mathuelen an e Minibusse setzen.



D'Oppositioun hat un d'Leit appelléiert, erëm op d'Strooss ze goen an ze fuerderen, datt all déi politesch Prisonéier fräigelooss ginn. Auslännesch Journaliste kënnen hir Aarbecht op der Plaz net maachen, si kruten e Freideg hir Akkreditéierungen annuléiert.