Et war den zweete Referendum an där Saach an de leschte Joren. Bei der leschte Kéier am November 2018 ware 56% dofir, fir Deel vu Frankräich ze bleiwen.

Neikaledonien huet an engem Referendum driwwer ofgestëmmt, ob et weider en Deel vu Frankräich soll bleiwen. 53 Prozent vun de Leit, déi wiele waren, sinn dofir, esou datt sech näischt ännert. D'Participatioun louch bei 85,6 Prozent.