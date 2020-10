Zu Paräis ginn d’Covid-Mesuren um Méindeg op Grond vun den héijen Infektiounschifferen nach eemol verschäerft.

Bistroen a Caféë mussen domadder nees ganz zoumaachen an a Restaurante ginn d’Restriktiounen nach emol verschäerft.

D’Präfektur wäert an der Mëttestsonn eng Pressekonferenz ginn. D’Mesurë gëllen dann schonn vun en Dënschdeg un, an emol fir zwou Wochen.

An der tschechescher Republik gëllt zanter Hallefnuecht op en neits den nationalen Corona-Noutstand. Esou kann d'Regierung , ënnert anerem, Biergerrechter ewéi d'Versammlungsfräiheet aschränken an och soss Mesuren ouni Accord vum Parlament duerchsetzen. D'Grenze sollen awer op bleiwen.

Gutt Covid-Nouvellë kommen dann aus Neiséiland. An der Milliounestad Auckland, wäert et vun e Mëttwoch u keng Restriktioune méi ginn, no 10 Deeg ouni positive Fall.

D’Premierministesch Adern huet awer weider un d’Eegen-Disziplin vu jidder Awunner appelléiert.