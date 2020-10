De Mann war e Méindeg den Owend um Fluchhafe Schiphol mat engem Messer arméiert an huet refuséiert, fir et ewechzeleeën.

Um Amsterdamer Fluchhafe koum et e Méindeg zu engem Sécherheetsvirfall. D'Police huet engem Mann an d'Been geschoss, well dësen trotz e puer Opfuerderungen e Messer net wollt ewechleeën.

Een zweete Mann gouf och festgeholl, dee mam Arméierte gesi gouf.



Iwwert d'Hannergrënn ginn et nach keng Informatiounen.