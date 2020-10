A manner wéi engem Mount sinn an den USA Presidentiellen. Am Virfeld ginn et ëmmer nees Héichrechnungen.

D'Noriichte-Chaîne CNN huet een neie Sondage publizéiert. An do baut den Demokrat Biden seng Avance op de Republikaner Trump ass. Den Joe Biden kënnt op 57%, den Donald Trump nëmmen op 41%. D'Leit, déi gefrot goufen, halen de Biden méi kompetent, fir d'Gestioun vun de Coronakrise, dem US-Gesondheetssystem allgemeng a bei der Lutte géint rassistesch Tendenzen. Nach méi schro fir den Truzmp sinn zwee aner Resultater. 59% mengen, de Biden wier besser fir d'US-Wirtschaft a 55% gesinn den Demokrat bei der Lutte géint d'Kriminalitéit vir.