Zu Frankfurt goufen d'Büroe vum DFB duerchsicht esou wéi och Privatwunnengen vun DFB-Responsabelen.

Hannergrond wier de Verdacht op Steierhannerzéiung am grousse Stil, et geet ëm Recetten aus de Reklammen am Stadion bei de Lännermatcher vun der Nationalekipp aus de Joren 2014 an 2015. D'Police war ënner anerem an Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen a Rheinland-Pfalz aktiv, 200 Beamte waren am Asaz.