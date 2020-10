An der Géigend vun der russescher Stad Rjasan koum et an engem Munitiounslager zu engem gréissere Feier. Et koum och zu enger Rëtsch Explosiounen.

Et gouf kee blesséiert, sou e Spriecher vun der russescher Arméi. Из-за взрывов на бывших военных складах в Рязанской области перекрыли автотрассу «Каспий». Снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. В радиусе 5 километров эвакуируют десять населенных пунктов. Для тушения готовят самолет-танкер Ил-76, армейские вертолеты Ми-8 и пожарный поезд pic.twitter.com/ko2p0xVbFt — НТВ (@ntvru) October 7, 2020 De Berichter no goufen insgesamt 10 Dierfer am Ëmkrees vu 5 Kilometer evakuéiert. Méi wéi 1.600 Mënsche goufe soumat a Sécherheet bruecht.