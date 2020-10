D’Gewerkschaft CGT huet derzou opgeruff a fuerdert vum Patron eng Primm vun 2.000€ fir déi geleeschten Aarbecht wärend der sanitärer Kris.

Des weidere fuerdere se e Maintien vun 100% vum Salaire, och bei partieller Aktivitéit.

D’lescht Woch hätt d’Direktioun déi Fuerderung refuséiert, heescht et an engem Schreiwes vun der CGT. An dat obwuel, d’Aktivitéiten nees ferm ugezunn wieren. D’Famill Mittal kritt vun der Gewerkschaft Gourmangzegkeet reprochéiert.