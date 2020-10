Zwee schwéier Blesséierter gouf et en Donneschdeg den Owend no engem Accident bei Bernkastel géint 19.15 Auer. En Auto ass do an der Musel gelant.

De Chauffer war ze séier am Tunnel zu Bernkastel a Richtung Musel ënnerwee an huet d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer. De Won ass fir d'éischt op d'Géigespuer geroden, krut do d'Mauer vum Tunnel ze paken an ass weider mat héijer Vitess duerch e Gelänner bis an d'Musel gefuer.

Zum Gléck ass den Auto kuerz virum Ufer un d'Hale komm an deels bis an d'Waasser gerutscht. Zeien haten do nach Zäit déi schwéier blesséiert Persounen am Auto ze befreien. Si koume spéider mat der Ambulanz an d'Spidol zu Wittlich.

© Input-Presse © Input-Presse © Input-Presse © Input-Presse

D'Pompjeeën hunn de Won aus der Musel erausgezunn. Am Asaz waren 2 Ambulanzen an de Samu, d'Pompjeeë Kues an Noviand mat 30 Mann, sou wéi d'Police Bernkastel-Kues.