Am New Bilibid Prisong op de Philippinnen sinn 9 Prisonéier bei engem Krawall ëm d'Liewen komm, sou déi lokal Autoritéiten.

Et ass dovunner auszegoen, datt Clanen, déi rivaliséieren unenee gerode sinn. Bei den Affer handelt et sech ëm 7 Membere vun der Sputnik Gang an 2 vun der Rival-Grupp Commando, sou d'Autoritéiten.

De Krawall soll géint 2.30 Auer an der Nuecht ugefaangen hunn a sech géint 4 Auer berouegt hunn. De Rapport vun der lokaler Police huet keng weider Detailer genannt. Eng Enquête gëtt opgemaach.