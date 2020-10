Well an Amerika dëst Joer esou vill Leit sech Waffe kafen, kënnt d'Produktioun vun der Waffenindustrie net méi no.

An dowéinst klammen d'Präisser, wat d'Leit net dovun ofhält, sech awer eng Schosswaff ze kafen.

Ënnerstëtzt vun der Corona-Pandemie esou wéi vun den Anti-Rassismus-Protester, de sozialen Onrouen an de Presidentiellen hu sech dëst Joer pro Mount an der Moyenne 3,9 Millioune Mënschen ugemellt, fir eng Waff ze kafen. Am Verglach waren et zejoert 2,3 Milliounen. An dat an engem Land wou schonn 30 Prozent vun den Erwuessener eng Waff besëtzen.

Zanter Februar géing de Waffe-Business staark an d'Luucht goen, sou de Besëtzer vun engem Waffegeschäft. Mënsche vun 18 bis 80 Joer a vun alle soziale Klasse géinge säi Geschäft stiermen, fir kënnen eng nei Waff ze kafen. An d'Waffen, esou wéi d'Munitioun, géinge knapp ginn. D'Leit géingen esouguer Waffe fir 800 Dollar kafen, obwuel se just 500 Wäert wier.

D'Gefill vun der Onsécherheet ass zum groussen Deel verantwortlech fir dës Hausse vum Kaf vu Waffen. Zu New York ass d'Zuel vun de Morden dëst Joer ëm 40 Prozent an d'Luucht gaangen an d'Schéissereien ëm 91 Prozent. D'Leit hätten Angscht, dass agebrach géing ginn, well vill Leit hir Aarbecht verléieren an d'Situatioun fir vill Leit kritesch wier. Duerch déi sozial Onroue wéilten d'Leit sech an hir Familljen och schützen.