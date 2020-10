10 Joer Prisong huet d'Geriicht zu Arel gesprach, nodeem fir si erwise war, datt déi 89 Joer al Fra hir Frëndin erstach huet.

D'Dot war den 3. Januar zu Libramont passéiert. Déi deemools 93 Joer al Fra, déi eleng zu Libramont gelieft huet, gouf dout an hirer Wunneng opfonnt. Si hat Blessuren um Kapp vun engem Dëppen aus Steen an et war mat engem Steak-Messer op si agestach ginn.